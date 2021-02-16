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Детский омбудсмен заявила, что здоровью раненной правнучкой москвички ничего не угрожает
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Детский омбудсмен заявила, что здоровью раненной правнучкой москвички ничего не угрожает

Анастасия Волоснова

Происшествия

Здоровью пожилой москвички, которую ранила ножом правнучка, ничего не угрожает. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская

Она добавила, что взяла ситуацию под «свой личный контроль». По ее словам, социальные службы посетят семью пострадавшей для проведения профилактической работы после следственных мероприятий. Омбудсмен отметила, что пожилая женщина оказалась прабабушкой девочки.

— Я знаю про эту ситуацию. По уточненной информации, девочка была правнучкой, а не внучкой. На данный момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, она находится уже дома. Данная многодетная семья находится в зоне внимания органов соцзащиты как семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, — приводит ТАСС слова Ярославской

Ранее сообщалось, что девочка 11 лет ударила ножом свою 75-летнюю бабушку. Несовершеннолетняя нанесла женщине три удара в плечо и в голову.

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