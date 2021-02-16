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«В каком-то смысле это революционеры»: астролог рассказала о рожденных в високосный год
Фото: pixabay.com

«В каком-то смысле это революционеры»: астролог рассказала о рожденных в високосный год

Никита Абрамов

Общество

Ведический астролог Ирина Сычева рассказала о том, чем отличаются люди, которые родились в високосный год.

По словам астролога, каждые 12 лет Юпитер оказывается в знаке Козерога и влияет на новорожденных. Именно такие года можно назвать високосными с точки зрения ведической астрологии.

— Дети, рожденные в эти года, обладают большой силой воли, им приписывают мужество и множество талантов и способностей. И как раз таким был 2020 год, — поделилась астролог.

Сычева отметила, что таким людям свойственно не только менять свою судьбу, но также воздействовать на окружающих людей, события и мир в целом.

— Они призваны в мир, чтобы создавать новое поле для действий. Чтобы расширять свои границы и помогать другим. В каком-то смысле это революционеры, — цитирует ведического астролога 5-tv.ru.

Несмотря на то что эти люди от рождения обладают яркой харизмой и обаянием, им довольно трудно заводить настоящих друзей. Также астролог отметила, что не следует делать выводы о человеке лишь по году рождения.

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