Агата Муцениеце назвала способ пережить развод

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Около года назад актриса Агата Муцениеце рассталась со своим мужем, актером Павлом Прилучным. Девушка довольно тяжело пережила этот этап своей жизни и теперь готова поделиться советом о том, как пережить развод.

По ее словам, лучший способ пережить тяжелое расставание с любимым человеком — добавить в свою жизнь больше различных физических нагрузок.

— Надо заняться спортом, — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось об обвинениях бывшего мужа Агаты в том, что она якобы запрещает общаться ему с детьми. Однако сама актриса это отрицает.

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