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Агата Муцениеце назвала способ пережить развод
Фото: Youtube / Agata Muceniece

Агата Муцениеце назвала способ пережить развод

Никита Абрамов

Звезды

Около года назад актриса Агата Муцениеце рассталась со своим мужем, актером Павлом Прилучным. Девушка довольно тяжело пережила этот этап своей жизни и теперь готова поделиться советом о том, как пережить развод.

По ее словам, лучший способ пережить тяжелое расставание с любимым человеком — добавить в свою жизнь больше различных физических нагрузок.

— Надо заняться спортом, — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось об обвинениях бывшего мужа Агаты в том, что она якобы запрещает общаться ему с детьми. Однако сама актриса это отрицает.

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