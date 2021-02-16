Минздрав может получить права по охране здоровья россиян от товаров с никотином

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Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации могут получить права по охране здоровья россиян от товаров с никотинсодержащей продукцией. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе правительства России.

Соответствующий вопрос будет обсужден на заседании кабмина в среду, 17 февраля. Принятие проекта акта объясняется необходимостью наделения Минздрава и Минстроя РФ новыми полномочиями по обеспечению охраны здоровья россиян от последствий потребления никотина, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав предупредил о риске развития туберкулеза у больных коронавирусом.

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