Инспекторы МЧС будут проводить рейды на реках с алкотестерами

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В грядущем навигационном сезоне инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России планируют проводить рейды на водоемах с алкотестерами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

— Ведомство усиливает профилактические мероприятия по безопасности в акваториях. К началу предстоящего навигационного сезона все инспекторы ГИМС МЧС России будут выходить в рейды, вооружившись алкотестерами, также в пределах акваторий будут предусмотрены дополнительные штрафстоянки для маломерных судов нарушителей, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения является причиной 30 процентов трагических происшествий на водоемах. Также люди часто гибнут в местах, не предназначенных для купания.

В пресс-службе отметили, что за 2020 год инспекторы выявили 31 тысячу происшествий на водных объектах России. Также за прошедшие пять лет снизилось количество несчастных случаев на воде.

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