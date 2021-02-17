Врач объяснил отрицательные тесты на антитела после вакцинации от COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Отдельные лица после вакцинации от коронавирусной инфекции могут получать отрицательные результаты теста на наличие антител из-за неверного выбора типа исследования. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Как пояснил медик, поствакцинальный анализ должен выявлять наличие антител к спайковому (S) антигену IgG, поскольку вакцины в качестве антигена-мишени, вводимого в организм, используют спайковый антиген коронавируса. Именно на него начинают вырабатываться антитела после прививки.

При этом в структуре COVID-19 есть несколько антигенов, нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный иммунный ответ. Наличие антител класса IgG к любому из двух антигенов подтверждает наличие приобретенного иммунитета к COVID-19.

При этом иммунитет разных людей может по-разному реагировать на антигены. У одних пациентов после COVID-19 обнаруживают антитела только к спайковому антигену, у других — к обоим антигенам, у третьих — лишь к нуклеокапсидному антигену.

Чтобы проверить уровень поствакцинального иммунного ответа после прививки от COVID-19, Поздняков советует сдать тест на антитела IgG к S-антигену. При этом до вакцинации оптимально сдавать IgG к обоим антигенам, чтобы выяснить, перенес ли человек COVID-19 и приобрел ли после этого иммунитет, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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