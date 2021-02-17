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Незаконный автосервис снесли на севере Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Незаконный автосервис снесли на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Флотская улица, вл42 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автосервиса, незаконно возведенного в Северном административном округе столицы.

Нелегально построенное одноэтажное здание площадью 150 квадратных метров обнаружили в Головинском районе по адресу улица Флотская, владение 42 на участке общей площадью 280 квадратных метров.

Объект был возведен без разрешительной документации, информация о постановке на государственный кадастровый и технический учет также отсутствовала

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, строение было возведено на участке, не отведенном для целей строительства и без получения необходимых разрешений. В настоящее время деятельность нелегального автосервиса прекращена, незаконная постройка демонтирована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.

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