Незаконный автосервис снесли на севере Москвы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Флотская улица, вл42 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа автосервиса, незаконно возведенного в Северном административном округе столицы.

Нелегально построенное одноэтажное здание площадью 150 квадратных метров обнаружили в Головинском районе по адресу улица Флотская, владение 42 на участке общей площадью 280 квадратных метров.

Объект был возведен без разрешительной документации, информация о постановке на государственный кадастровый и технический учет также отсутствовала

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, строение было возведено на участке, не отведенном для целей строительства и без получения необходимых разрешений. В настоящее время деятельность нелегального автосервиса прекращена, незаконная постройка демонтирована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что возле высотки на Котельнической набережной демонтировали нелегально установленный контрольно-пропускной пункт.

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