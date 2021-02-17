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Россиянам рассказали, как правильно откопать автомобиль из сугробов
Фото: «Вечерняя Москва»

Россиянам рассказали, как правильно откопать автомобиль из сугробов

Елена Фролова

Общество

Рекордное количество осадков выпало в столице за прошедшие выходные (13 и 14 февраля — прим. «ВМ»). На улицах и во дворах появились высокие сугробы, которые в постоянном режиме убирают дорожные и коммунальные службы. Однако многие водители столкнулись с тем, что их авто на стоянке оказалось в снежной блокаде.

О том, как правильно откапывать машину, автоэксперт Андрей Ломанов рассказал «Москве 24». Так, основными инструментами водителя являются совковая лопата и щетка, которые можно купить в любом сетевом магазине. При этом автолюбителям не подойдет саперная лопата, которая есть в багажнике практически у каждого. Ее использование, по мнению эксперта, в данном случае можно будет сравнить с попыткой развести огонь методом трения.

— По сравнению с Хабаровском или Камчатским краем у нас выпало не так много снега. Там люди откапывают машины, которые реально засыпает по крышу, а иногда и метр сверху. Поэтому в нашем случае надо лишь завести автомобиль, дать прогреться и очистить щеткой от снега, чтобы можно было выехать. А лопатой — освободить проезд, — пояснил Ломанов.

В свою очередь его коллега и ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» Максим Ракитин пояснил, что во время «освобождения» автомобиля не стоит откалывать от корпуса куски льда, потому что так можно нанести повреждение лакокрасочному покрытию.

— Можно заехать на парковку в торговый центр или на мойку и убрать лед, — посоветовал эксперт.

Эксперт уточнил, что каждый раз, когда водитель пытается отколоть наледь, он рискует повредить лакокрасочное покрытие, что в свою очередь приведет к появлению ржавчины и другим неприятностям.

По мнению автоэкспертов, также не стоит использовать горячую воду при разморозке разных частей машины — так можно повредить кузов. Они рекомендовали в подобных случаях не прогревать авто дольше обычного. Как объяснил Максим Ракитин, важно, чтобы за время холостого хода смазочные жидкости в двигателе и коробке передач перешли в рабочее состояние, а в салоне установилась комфортная температура.

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