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Экспорт вооружения и военной техники из России сократился в период пандемии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Экспорт вооружения и военной техники из России сократился в период пандемии

Виктория Родимкина

Экономика

Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики, куда входит вооружение и военная техника, в прошлом году снизился на 16 процентов — до 11,5 миллиарда долларов. Это случилось в период пандемии коронавируса, из-за которой были задержаны поставки иностранных заказчиков.

В экспорт, скрытый под кодом SSSS, помимо техники и вооружения, входят летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. По данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году экспорт по скрытом коду составлял 13,6 миллиарда долларов.

Так, в январе — сентябре прошлого года экспорт в этой сфере составил 1,32 миллиарда долларов, что в 2,4 раза меньше, чем на тот же период 2019-го, сообщает РБК.

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военная техникаэкспортвооружение
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