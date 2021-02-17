Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Палатам Дурново присвоили статус объекта культурного наследия
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Палатам Дурново присвоили статус объекта культурного наследия

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Климентовский переулок, 1с1 Карта всех событий

Палаты Дурново в Замоскворечье внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Речь идет как о несущих конструкциях (капитальных стенах, опорах, перегородках и перекрытиях XVIII–XIX веков), так и о фасадах, а также декоративном убранстве интерьеров. Это, например, парадная лестница со ступенями из итальянского мрамора и фигурным ограждением из литого чугуна. Сохранилась в интерьере и лепнина. Так, она украшает стены вдоль лестницы. Кстати, на одной из них висит старинное зеркало, также обрамленное лепным декором, — пояснил Алексей Емельянов.

Палаты были построены по приказу сенатора Николая Дурново в XVIII–XIX веках. Архитектор неизвестен. За свою историю здание сменило несколько владельцев. Оно располагается в Климентовском переулке, дом 1, строение 1.

Теперь здание как объект культурного наследия будет находиться под государственной охраной. В частности, его запрещено сносить или перестраивать, менять архитектурный облик. Реставрировать палаты можно, но только под строгим контролем Мосгорнаследия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Дом Танеевых в Чистом переулке отреставрируют по заданию столичных властей

объект культурного наследияреставрацияМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, чем в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте