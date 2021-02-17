Палатам Дурново присвоили статус объекта культурного наследия

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, Климентовский переулок, 1с1 Карта всех событий

Палаты Дурново в Замоскворечье внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Речь идет как о несущих конструкциях (капитальных стенах, опорах, перегородках и перекрытиях XVIII–XIX веков), так и о фасадах, а также декоративном убранстве интерьеров. Это, например, парадная лестница со ступенями из итальянского мрамора и фигурным ограждением из литого чугуна. Сохранилась в интерьере и лепнина. Так, она украшает стены вдоль лестницы. Кстати, на одной из них висит старинное зеркало, также обрамленное лепным декором, — пояснил Алексей Емельянов.

Палаты были построены по приказу сенатора Николая Дурново в XVIII–XIX веках. Архитектор неизвестен. За свою историю здание сменило несколько владельцев. Оно располагается в Климентовском переулке, дом 1, строение 1.

Теперь здание как объект культурного наследия будет находиться под государственной охраной. В частности, его запрещено сносить или перестраивать, менять архитектурный облик. Реставрировать палаты можно, но только под строгим контролем Мосгорнаследия, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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