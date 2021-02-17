Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число аварий на федеральных трассах Подмосковья снизилось почти на 10 процентов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Число аварий на федеральных трассах Подмосковья снизилось почти на 10 процентов

Елена Фролова

Общество

Аварийность на федеральных трассах в Московской области снизилась на 9,3 процента за 2020 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

Уточняется, что за указанный период времени были выполнены все запланированные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

— Количество ДТП сократилось на 9,3 процента, число погибших — на 8,3 процента, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, почти на 11 процентов снизилось количество пострадавших. На особо опасных участках установлены металлические барьеры, а по краю проезжей части нанесены продольные шумовые полосы, общая протяженность которых составляет порядка восьми километров. Противоослепляющие экраны смонтированы на протяжении 2,3 километра. Еще 365 дорожных знаков появилось на потенциально опасных участках, а пять светофоров — на перекрестках.

Читайте также: Пять центров помощи при ДТП заработают на территории Подмосковья в 2021 году

статистикааварииМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, чем в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте