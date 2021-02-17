Число аварий на федеральных трассах Подмосковья снизилось почти на 10 процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Аварийность на федеральных трассах в Московской области снизилась на 9,3 процента за 2020 год. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

Уточняется, что за указанный период времени были выполнены все запланированные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

— Количество ДТП сократилось на 9,3 процента, число погибших — на 8,3 процента, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, почти на 11 процентов снизилось количество пострадавших. На особо опасных участках установлены металлические барьеры, а по краю проезжей части нанесены продольные шумовые полосы, общая протяженность которых составляет порядка восьми километров. Противоослепляющие экраны смонтированы на протяжении 2,3 километра. Еще 365 дорожных знаков появилось на потенциально опасных участках, а пять светофоров — на перекрестках.

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