Пенсионерку в Москве чуть не обманули на четыре миллиона рублей

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В Москве восьмидесятилетняя женщина чуть не лишилась четырех миллионов рублей после разговора по телефону с мошенниками. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 17 февраля.

Уточняется, что женщине несколько раз с разных номеров звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они пытались завладеть накоплениями пенсионерки в размере четырех миллионов рублей.

Однако женщина не стала следовать указаниям мошенников и прервала разговор, после этого она обратилась в полицию.

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