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Netflix анонсировал аниме-сериал по мотивам игры Dota 2
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Netflix анонсировал аниме-сериал по мотивам игры Dota 2

Анастасия Волоснова

Кино

На Netflix выйдет аниме-сериал по мотивам вселенной компьютерной игры Dota 2. Трейлер нового аниме опубликовали на YouTube-канале Netflix.

Разработкой картины занималась компания Valve совместно с онлайн-кинотеатром Netflix. Уточняется, что сериал получит название DOTA: Dragon’s Blood. Его премьера пройдет 25 марта 2021 года, сообщает портал «Чемпионат».

Напомним, онлайн-игра Dota 2 была выпущена в июне 2013 года. Игроки выбирают персонажей с различными наборами способностей и сражаются в командах пять на пять. Победят в компьютерной игре персонажи, которые смогут уничтожить вражеский трон.

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