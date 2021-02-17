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Столичные учителя научатся создавать видеоролики для МЭШ
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Столичные учителя научатся создавать видеоролики для МЭШ

Анастасия Чанцева

Образование

Преподавателей научат создавать видеоматериалы для Московской электронной школы (МЭШ). Городской методический центр открыл набор на десять курсов повышения квалификации по созданию качественных видеороликов в Московской электронной школе.

На курсах учителя узнают о всех технологиях, которые используются при создании объяснений в формате видео в МЭШ. Курсы состоят как из теоретической, так и из практической части.

Во время обучения будут использованы программы по видеомонтажу, освоены аппаратные средства мультимедиа для звукозаписи. Итоговой работой на курсе станет создание собственного проекта — видеообъяснения в Московской электронной школе. Курсы можно пройти бесплатно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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