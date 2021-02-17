Столичные учителя научатся создавать видеоролики для МЭШ

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Преподавателей научат создавать видеоматериалы для Московской электронной школы (МЭШ). Городской методический центр открыл набор на десять курсов повышения квалификации по созданию качественных видеороликов в Московской электронной школе.

На курсах учителя узнают о всех технологиях, которые используются при создании объяснений в формате видео в МЭШ. Курсы состоят как из теоретической, так и из практической части.

Во время обучения будут использованы программы по видеомонтажу, освоены аппаратные средства мультимедиа для звукозаписи. Итоговой работой на курсе станет создание собственного проекта — видеообъяснения в Московской электронной школе. Курсы можно пройти бесплатно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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