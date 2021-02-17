Мать выпавшей из окна школьницы рассказала о ее состоянии

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Россия, Москва, Братиславская улица, 22 Карта всех событий

Выпавшая из окна московской многоэтажки 14-летняя девочка пришла в сознание. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила мать подростка Маргарита Скитская. По ее словам, в настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей, девочке оказывают всю необходимую помощь:

— Она пришла в сознание. У нее много травм, но врачи делают все, что могут, — рассказала она.

При этом Скитская заявила, что не знает о причине случившегося.

— Я сама пока не знаю, как так получилось. Очень хочу с ней поговорить и выяснить все, — сказала она.

Мать подростка также добавила, что к ней обращается огромное количество социальных и благотворительных фондов с желанием помочь.

Накануне вечером 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажного дома на улице Братиславской, дом 22. При падении она приземлилась на автомобиль и выжила. С серьезными травмами пострадавшую отправили в детскую больницу.

Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах, в результате случившегося несовершеннолетняя получила повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, открытого перелома правой голени, тупой травмы живота и травмы плеча.

На место происшествия бригаду медиков вызвал владелец иномарки, на чью машину упала девочка. Об этом он сам рассказал корреспонденту «ВМ». С помощью экипажа дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) школьницу госпитализировали в больницу. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

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