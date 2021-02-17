Госдума поддержала проект о штрафах до 500 тысяч рублей за угрозы должникам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект об установке штрафов в размере до 500 тысяч рублей за угрозы должникам при взыскании долгов. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, на кредитные организации предлагается распространить административную ответственность за совершение кредитором действий для возврата просроченной задолженности. Размер штрафа для должностных лиц составит от 20 до 200 тысяч (действует от 10 до 100 тысяч рублей). Для юридических лиц сумма штрафа будет в размере от 50 до 500 тысяч рублей (действует от 20 до 200 тысяч рублей). Также для должностных лиц может быть предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до года.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют. Документ признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо незаконных действий.

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