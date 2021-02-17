Центр «Техноград» запустил бесплатный онлайн-курс для менеджеров и предпринимателей

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Центр «Техноград» на ВДНХ запустил бесплатную образовательную программу для предпринимателей. Онлайн-курс на площадке центра столичного департамента предпринимательства и инновационного развития получил название «Проактивный менеджер: управление собой и своей карьерой».

Всем участникам расскажут как стать идеальным менеджером. Эксперты пояснят, как на практике применять навыки, которые признали основными для данной сферы на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году. Уточняется, что всего в курсе будут представлены восемь мини-тренингов, обучение начнется 20 февраля 20201 года.

— В «Технограде» постоянно совершенствуют образовательные программы, подстраивают их под актуальные запросы рынка. В сложных экономических условиях такие навыки, как проактивность, креативность и умение налаживать коммуникации на всех уровнях, стали еще более актуальны для руководителей, — пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На первых вебинарах рассмотрят способы решения бизнес-задач и механизмы, позволяющие их прорабатывать. участники познакомятся с понятиями проактивности и критического мышления, а также узнают, что влияет на успех предпринимателя.

Кроме того, участники курса разберут эмоциональный интеллект, концентрацию внимания и когнитивную гибкость. Эксперты расскажут об иструментах, которые могут повлиять на результативность бизнесменов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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