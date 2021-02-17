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Диетолог назвала альтернативу повышающимся в цене яйцам
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Диетолог назвала альтернативу повышающимся в цене яйцам

Никита Абрамов

Потребление

В России зафиксировано повышение цен на куриные яйца. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об альтернативе куриным яйцам, которую можно использовать для экономии.

По словам диетолога, замечательной заменой куриным яйцам являются бобовые культуры, грибы, а также бананы. Они, как и яйца, богаты калием, железом и магнием.

Соломатина рассказала, что куриное мясо можно заменить рыбой. В качестве примера врач привела мясо тунца.

— В нем минимальное количество калорий и много белка. Этот продукт даже полезнее куриного мяса, поскольку там много полезных веществ и йода, — рассказала Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

Также диетолог считает, что нежирный творог способен заменить не только курицу, но и любое другое мясо из-за высокого содержания белка.

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