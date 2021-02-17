Стало известно, как в магазинах появляются скидки и акции

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Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха рассказал, как в магазинах появляются акции и скидки. Об этом сообщило ФАН.

— Существует два вида акций: добросовестные и недобросовестные. Последние означают, что цены снижены ради продажи остатков или уже испорченной продукции, — объяснил Сергей Илюха.

По его словам, такой вид запрещен на законодательном уровне. Он также отметил, что в настоящее время в крупных сетевых магазинах акции проводят честно.

— Например, акция «Успей купить» позволяет снизить цену товара приблизительно на 30 процентов. Таким образом, внимание покупателя фиксируется на определенной продукции, чтобы показать ему ее небольшой остаточный срок годности — «надо успеть купить и съесть», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что покупатель, в свою очередь, понимает, что покупка будет выгодной. Среди продавцов распространен еще один вид популярной акции.

— К примеру, вышел новый продукт, однако никто не знает, какой должна быть его цена. Производитель говорит, что товар должен стоить 1000 рублей, а магазин понимает, что за счет конкурентного окружения и потребительских свойств цена товара составляет 600 рублей. В итоге магазин находит компромисс и выставляет товар за 700 рублей, — добавил Сергей Илюха.

Таким образом, от цены производителя назначается скидка в 30 процентов. Это стимулирует первоначальную покупку, которая выглядит выгодной в глазах покупателя.

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