Ученые сделали солнечные батареи прозрачными без снижения эффективности

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Ученые-физики разработали дешевую технологию, благодаря которой органические солнечные батареи можно делать прозрачными так, что это не скажется на их работе. Их следует покрыть нанотрубками, пропитанными ионными жидкостями.

— У обычных тонкопленочных солнечных батарей есть непрозрачный металлический задний контакт, позволяющий дополнительно захватить больше света в структуре. В прозрачных солнечных элементах используют светопропускающий задний электрод. В этом случае часть фотонов неизбежно теряется на пропускание, поэтому и КПД у них намного ниже, а стоимость — выше, — объяснил научный сотрудник Университета ИТМО Павел Ворошилов.

Во время исследований исследователи решили проблему, заменив непрозрачный электрод набором из прозрачных нанотрубок и фуллеренов. Они проводят ток так же, как и металлы, однако имеют способность пропускать свет.

В свою очередь, российские ученые пропитали эти трубки жидкими солями, которыми являются ионные жидкости.

Проведенные операции практически не сказались на КПД солнечных батарей, сообщается в опубликованной статье в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

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