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Великобритания призвала ООН принять резолюцию о перемириях для вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Великобритания призвала ООН принять резолюцию о перемириях для вакцинации от COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обеспечить принятие резолюции о введении режимов прекращения огня в зонах конфликтов для проведения в этих местах вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

— В прошлом перемирия использовались для вакцинации самых уязвимых сообществ. Ничто не мешает нам сделать это, — отметил Рааб.

Он напомнил о принятии в июле 2020 года резолюции СБ ООН в поддержку призыва генсека ООН Антониу Гутерреша о повсеместном прекращении огня. По словам Рааба, этот документ может помочь распространить вакцины среди наиболее уязвимых сообществ планеты.

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вакцинацияВеликобританияООН
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