Великобритания призвала ООН принять резолюцию о перемириях для вакцинации от COVID-19

Фото: pixabay.com

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обеспечить принятие резолюции о введении режимов прекращения огня в зонах конфликтов для проведения в этих местах вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

— В прошлом перемирия использовались для вакцинации самых уязвимых сообществ. Ничто не мешает нам сделать это, — отметил Рааб.

Он напомнил о принятии в июле 2020 года резолюции СБ ООН в поддержку призыва генсека ООН Антониу Гутерреша о повсеместном прекращении огня. По словам Рааба, этот документ может помочь распространить вакцины среди наиболее уязвимых сообществ планеты.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований вакцины «Спутник Лайт»