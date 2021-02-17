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Движение на Вятской улице временно ограничат из-за дорожных работ
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Движение на Вятской улице временно ограничат из-за дорожных работ

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Вятская улицаКарта всех событий

Движение по нескольким участкам Вятской улицы ограничат с 17 февраля по 10 марта из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Уточняется, что проезд будет осложнен в месте пересечения улицы с 4-м Вятским переулком. Кроме того, с 27 февраля по 10 марта закроют участок от дома 41а до 4-го Вятского переулка, а 6 марта по 25 апреля работы проведут возле дома 41а.

Для движения будет закрыта одна полоса. Однако существующее количество полос будет сохранено благодаря временным расширениям дороги за счет парковочных мест, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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