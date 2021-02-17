Движение восстановлено в районе улицы Адмирала Корнилова
улица Адмирала Корнилова,62Карта всех событий
Движение восстановлено по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее в поселении Сосенское в районе улицы Адмирала Корнилова, дом 62, произошло возгорание АЗС. По предварительной информации, в соседнем здании загорелась бытовка. В результате огонь перекинулся на резервуар с топливом.
Движение по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134 было временно перекрыто.
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