Движение восстановлено в районе улицы Адмирала Корнилова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

улица Адмирала Корнилова,62 Карта всех событий

Движение восстановлено по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в поселении Сосенское в районе улицы Адмирала Корнилова, дом 62, произошло возгорание АЗС. По предварительной информации, в соседнем здании загорелась бытовка. В результате огонь перекинулся на резервуар с топливом.

Движение по улице Адмирала Корнилова от Проектируемого проезда № 7038 до Проектируемого проезда № 134 было временно перекрыто.

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