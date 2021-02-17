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Белый дом: Атаку через софт SolarWinds могли совершить российские хакеры
Фото: www.whitehouse.gov / Официальный сайт Белого дома

Белый дом: Атаку через софт SolarWinds могли совершить российские хакеры

Никита Абрамов

Внешняя политика

Белый дом считает, что в атаке через софт SolarWinds виноваты, возможно, российские хакеры. Об этом в среду, 17 февраля, заявила заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нюбергер.

— Разведывательное сообщество выясняет, кто несет ответственность за это. Пока этот этап не завершен, я использую формулировку, которую мы использовали ранее: ответственен продвинутый активный игрок, похоже, российского происхождения, — цитирует РИА Новости замсоветника.

По словам Нюбергер, хакерской атаке подверглись около 100 компаний, а также девять федеральных ведомств.

Ранее сообщалось о подготовке заявления об обвинении России в хакерских атаках через систему SolarWinds.

Читайте также: Помпео обвинил Россию в кибератаках на американские госведомства

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