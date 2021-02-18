Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Медик назвал четыре правила для сохранения молодости и долголетия
Фото: pexels.com/Elly Fairytale

Медик назвал четыре правила для сохранения молодости и долголетия

Татьяна Плотникова

Здоровье

Для продления молодости и долголетия необходимо соблюдать четыре основных правила. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Эксперт порекомендовал наладить правильное питание: следить за калорийностью рациона и включить в него побольше овощей и фруктов.

Также следует повысить уровень физической активности, устранив гиподинамию, отметил медик.

Еще два правила касаются вредных привычек. Для сохранение молодости необходимо отказаться от табакокурения и алкоголя. Хавинсон подчеркнул, что это повышает трудоспособный период любого человека, тогда как систематический прием крепкого алкоголя, напротив, ведет к ускоренному преждевременному старению.

Соблюдение всех этих четырех правил поможет продлить активный период жизни и обеспечить себе долголетие, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-гериатр раскрыла секрет сохранения молодости.

Читайте также: Проект «Московское долголетие» помогает горожанам старшего возраста найти свою вторую половинку

советы врачеймолодостьсекреты долголетия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте