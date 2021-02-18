Медик назвал четыре правила для сохранения молодости и долголетия

Фото: pexels.com/Elly Fairytale

Для продления молодости и долголетия необходимо соблюдать четыре основных правила. Об этом в четверг, 18 февраля, рассказал директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Эксперт порекомендовал наладить правильное питание: следить за калорийностью рациона и включить в него побольше овощей и фруктов.

Также следует повысить уровень физической активности, устранив гиподинамию, отметил медик.

Еще два правила касаются вредных привычек. Для сохранение молодости необходимо отказаться от табакокурения и алкоголя. Хавинсон подчеркнул, что это повышает трудоспособный период любого человека, тогда как систематический прием крепкого алкоголя, напротив, ведет к ускоренному преждевременному старению.

Соблюдение всех этих четырех правил поможет продлить активный период жизни и обеспечить себе долголетие, рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее врач-гериатр раскрыла секрет сохранения молодости.

Читайте также: Проект «Московское долголетие» помогает горожанам старшего возраста найти свою вторую половинку