Жителям столицы рассказали, куда еще можно успеть принести новогоднюю елку

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Нагорная улица, 24к7 Карта всех событий

Новогоднюю елку не стоит выбрасывать ни в один из контейнеров. В рамках акции «Елочный круговорот» дерево можно сдать на переработку. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, в столице открыли 549 пунктов, куда можно принести елку. Кроме того, еще одна точка работает в Подмосковье. Отмечается, что все собранные деревья перерабатывают в щепу, используемую для подсыпки в вольерных комплексах, а также обогащения почвы.

Напомним, акция «Елочный круговорот» в Москве продлится до 20 февраля.

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