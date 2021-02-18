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Жителям столицы рассказали, куда еще можно успеть принести новогоднюю елку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, куда еще можно успеть принести новогоднюю елку

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Нагорная улица, 24к7 Карта всех событий

Новогоднюю елку не стоит выбрасывать ни в один из контейнеров. В рамках акции «Елочный круговорот» дерево можно сдать на переработку. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, в столице открыли 549 пунктов, куда можно принести елку. Кроме того, еще одна точка работает в Подмосковье. Отмечается, что все собранные деревья перерабатывают в щепу, используемую для подсыпки в вольерных комплексах, а также обогащения почвы.

Напомним, акция «Елочный круговорот» в Москве продлится до 20 февраля.

Читайте также: Новые деревья будут выращены из семян главной новогодней елки России

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