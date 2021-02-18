«Соблазнительный шарм»: Васильев рассказал о платье, которое притягивает мужчин

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Историк моды Александр Васильев в эфире передачи «Модный приговор» на Первом канале рассказал о платье, которое магнетически воздействует на мужчин.

— Платье с запахом дает особенный соблазнительный шарм. В 50-е годы Кристиан Диор изобрел подобную модель для очень популярной актрисы тех лет Авы Гарднер. Люди сходили с ума из-за ее декольте, — отметил Васильев.

Он пояснил, что платье с V-образной линией декольте отлично корректирует фигуру, скрывает недостатки, подчеркивая при этом женственные формы. Такие модели платьев выделяют талию, а при ее отсутствии – формируют.

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