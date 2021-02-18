Диетолог развеяла популярный миф о яйцах с ярким желтком

Фото: Предоставлено пресс-службой Пятого канала

Яйца с выраженным оранжевым желтком обладают теми же свойствами, что и все остальные, рассказала диетолог Тамара Прунцева.

— Есть распространенное мнение, что оранжевый желток более полезный. На самом деле это, скорее, заблуждение. Говорить о том, что более яркий желток будет более качественным или полезным, мы не можем, — отметила врач.

Диетолог пояснила, что в яичном желтке содержится холин, который отвечает за уровень холестерина. Яркость ему придают каротиноиды. Чем больше каротиноидов в корме для птиц, тем ярче желток, но при этом о пользе желтка сказать с твердой уверенностью нельзя, передает радио Sputnik.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, чем можно заменить яйца. По ее словам, прекрасной альтернативой станут бобовые культуры, грибы и бананы.

Читайте также: Диетолог дала четыре совета, как преодолеть тягу к сладкому