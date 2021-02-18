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СК установил трех боевиков, причастных к нападению на правоохранителей в 2000 году
Фото: СК РФ

СК установил трех боевиков, причастных к нападению на правоохранителей в 2000 году

Юлия Ямпольская

Происшествия

Следователи установили трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается на сайте СК РФ.

— В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления, — говорится в сообщении.

Ранее задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба.

СПРАВКА «ВМ»

В августе — сентябре 1999 года бандиты во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. По уголовному делу в федеральный и международный розыск были объявлены 28 человек.

С 1999-го за совершение данных преступлений были осуждены на разные сроки более 80 участников атаки. При этом уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью.

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ЧечнянападениеГСУ СК РФ
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