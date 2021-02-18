СК установил трех боевиков, причастных к нападению на правоохранителей в 2000 году
Следователи установили трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые причастны к нападению на пермских правоохранителей в Чечне в 2000 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщается на сайте СК РФ.
— В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления, — говорится в сообщении.
Ранее задержали еще двух участников банды Басаева и Хаттаба.
СПРАВКА «ВМ»
В августе — сентябре 1999 года бандиты во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. По уголовному делу в федеральный и международный розыск были объявлены 28 человек.
С 1999-го за совершение данных преступлений были осуждены на разные сроки более 80 участников атаки. При этом уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью.
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