Таксист ранил ножом пассажира в центре столицы

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Россия, Москва, Краснопролетарская улица, 2/4 Карта всех событий

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение в результате конфликта с водителем такси. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что 17 февраля в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у дома № 2/4 по улице Краснопролетарской. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 32-летнего пострадавшего. Мужчина рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с водителем такси. В результате тот ударил его ножом в грудь, причинив телесные повреждения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с колотой раной грудной клетки с левой стороны.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавший изъявил желание самостоятельно прийти в отдел полиции и написать заявление.

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