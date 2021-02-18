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Таксист ранил ножом пассажира в центре столицы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Таксист ранил ножом пассажира в центре столицы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Краснопролетарская улица, 2/4 Карта всех событий

Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение в результате конфликта с водителем такси. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что 17 февраля в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у дома № 2/4 по улице Краснопролетарской. Прибыв на место, правоохранители обнаружили 32-летнего пострадавшего. Мужчина рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с водителем такси. В результате тот ударил его ножом в грудь, причинив телесные повреждения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с колотой раной грудной клетки с левой стороны.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавший изъявил желание самостоятельно прийти в отдел полиции и написать заявление.

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Таксиконфликтпассажиры
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