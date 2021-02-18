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Четверо мужчин с ножом ограбили пассажира трамвая в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Четверо мужчин с ножом ограбили пассажира трамвая в Москве

Рафаэль Залян

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Кожевническая улица, 24Карта всех событий

В Москве четверо мужчин напали на человека и угрожали ему ножом в салоне трамвая. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в четверг, 18 февраля.

Инцидент произошел в районе дома № 24 по Кожевнической улице.

— 17 февраля произошел конфликт между гражданами в салоне трамвая. Водитель транспортного средства видел у одного из них нож. По прибытии сотрудников полиции к ним обратился гражданин 1993 года рождения, сообщив, что в салоне трамвая неизвестные лица, угрожая предметом, похожим на нож, похитили его телефон, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводится проверка, поиски злоумышленников продолжаются.

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