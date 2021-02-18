Социальную помощь бездомным усиленно оказывают во время морозов в Москве

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Пункты социальной помощи бездомным работают в морозы в Москве. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в Москве функционируют Центр социальной адаптации имени Глинки и четыре его филиала. Помимо этого, работают пять пунктов обогрева и два для оказания срочной социальной помощи. На улицах города также имеется мобильная служба «Социальный патруль».

— В пунктах обогрева и пунктах оказания срочной соцпомощи можно согреться и выпить горячий чай. При необходимости из мобильных пунктов бездомных людей отвозят в Центр социальной адаптации имени Глинки для получения всей необходимой помощи. Здесь можно поесть, переночевать, получить теплую одежду, а также доврачебную помощь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что пункты обогрева в виде автобусов мобильной службы круглые сутки работают на площадях возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В каждом из них имеется термос с кипятком, а также наборы питания быстрого приготовления. В пунктах соцпомощи функционируют некоммерческие организации. Они кормят бездомных горожан в среднем от трех до шести раз в день.

Кроме того, люди могут получить некоторые социальные услуги. Например, в Центре социальной адаптации имени Глинки специалисты помогут восстановить документы, вернуться домой, а также получить регистрацию, оформить пенсию или группу инвалидности. На базе центра оказывается содействие в поиске работы, юридическая и психологическая помощь, сообщает агентство «Москва».

В ведомстве добавили, что в основном бездомные люди приходят за помощью с ночлегом, обогревом и питанием. Во время серьезных холодов действует усиленный режим работы, который продлится до 31 марта.

Читайте также: Более миллиона человек обратились за помощью в поиске работы в столичные центры «Мои документы»