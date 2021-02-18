Первые испытания новой винтовки «Уголек» для снайперов начнутся в 2022 году

Фото: Минобороны РФ

Госиспытания первых опытных образцов новой российской винтовки «Уголек» планируется провести в 2022 году. Об этом сообщил New Inform со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Работу над новым оружием ведут конструкторы Центрального научно-исследовательского института машиностроения, входящего в состав Ростеха.

— На данный момент специалисты изготавливают опытные образцы снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году, — рассказали в пресс-службе корпорации.

Согласно планам, снайперский комплекс «Уголек» будет полностью сделан из отечественных материалов и комплектующих. Винтовку оснастят новыми прицельными комплексами.

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