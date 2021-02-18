Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Первые испытания новой винтовки «Уголек» для снайперов начнутся в 2022 году
Фото: Минобороны РФ

Первые испытания новой винтовки «Уголек» для снайперов начнутся в 2022 году

Елена Фролова

Армия

Госиспытания первых опытных образцов новой российской винтовки «Уголек» планируется провести в 2022 году. Об этом сообщил New Inform со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Работу над новым оружием ведут конструкторы Центрального научно-исследовательского института машиностроения, входящего в состав Ростеха.

— На данный момент специалисты изготавливают опытные образцы снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году, — рассказали в пресс-службе корпорации.

Согласно планам, снайперский комплекс «Уголек» будет полностью сделан из отечественных материалов и комплектующих. Винтовку оснастят новыми прицельными комплексами.

Читайте также: Разработка обновленной экипировки для солдат началась в России

госкорпорация «Ростех»испытаниявинтовка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте