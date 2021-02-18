Противопожарное оборудование почти на два миллиона рублей похитили из подъездов в Новой Москве
Россия, Москва, поселение Десёновское, 1-я Нововатутинская улица, 1 Карта всех событий
Неизвестные вынесли из подъездов домов в поселении Десеновском противопожарное оборудование на крупную сумму. Об этом «ВМ» сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве в четверг, 18 февраля.
Полицейские установили, что злоумышленники похитили из подъездов домов по улице 1-я Нововатутинская 100 электроприводов огнезадерживающих клапанов и 222 адресных дымовых пожарных извещателя.
Общий ущерб составил 1 миллион 774 тысячи 200 рублей. В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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