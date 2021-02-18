Противопожарное оборудование почти на два миллиона рублей похитили из подъездов в Новой Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Десёновское, 1-я Нововатутинская улица, 1 Карта всех событий

Неизвестные вынесли из подъездов домов в поселении Десеновском противопожарное оборудование на крупную сумму. Об этом «ВМ» сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве в четверг, 18 февраля.

Полицейские установили, что злоумышленники похитили из подъездов домов по улице 1-я Нововатутинская 100 электроприводов огнезадерживающих клапанов и 222 адресных дымовых пожарных извещателя.

Общий ущерб составил 1 миллион 774 тысячи 200 рублей. В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Пенсионерка лишилась восьми миллионов рублей после разговора с неизвестными