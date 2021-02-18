Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликована видеозапись с места падения человека на пути в столичном метро
Фотография с сайта МЧС РФ

Опубликована видеозапись с места падения человека на пути в столичном метро

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети опубликовали видеозапись с места падения пассажира столичного метро на пути.

Ранее сообщалось, что на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро нет движения поездов из-за человека на пути. Уточнялось, что движения нет от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». Позднее появилась информация, что движение восстановлено.

На видеозаписи показывается, как на путях около поезда работы проводят сотрудники МЧС.

Видео: М24

Читайте также: Пожарные спасли 16 человек при тушении возгорания в магазине на юго-западе Москвы

задержки в движении поездовпассажиры метросотрудники метрополитена
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте