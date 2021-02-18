Опубликована видеозапись с места падения человека на пути в столичном метро

Фотография с сайта МЧС РФ

В Сети опубликовали видеозапись с места падения пассажира столичного метро на пути.

Ранее сообщалось, что на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро нет движения поездов из-за человека на пути. Уточнялось, что движения нет от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». Позднее появилась информация, что движение восстановлено.

На видеозаписи показывается, как на путях около поезда работы проводят сотрудники МЧС.

Видео: М24

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