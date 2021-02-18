Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые установили смертельную опасность коровьего молока для детей
Фото: pixabay.com

Ученые установили смертельную опасность коровьего молока для детей

Ксения Монахова

Здоровье

Ученые установили, что коровье молоко может быть смертельно опасным для детей. Об этом сообщает The British Medical Journal.

Отмечается, что именно коровье молоко является наиболее частой причиной детской смертности от пищевой аллергии. Так, исследователи Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. На основе источников был установлено, что на коровье молоко приходится около 26 процентов таких смертей среди детей школьного возраста. Наибольший всплеск выявили среди ребят в возрасте до 15 лет.

— С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха, но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось, — сообщили ученые.

Эксперты подчеркнули, что у подавляющего большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко проходит вместо со взрослением. Однако среди старшего поколения оно также является причиной более четверти смертей из-за пищевой анафилаксией.

Читайте также: Врач рассказал, какие смертельно опасные болезни обостряются во время «барической пилы»

ученыемолоко и молочная продукциянатуральное молоко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте