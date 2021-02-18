Ученые установили смертельную опасность коровьего молока для детей

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Ученые установили, что коровье молоко может быть смертельно опасным для детей. Об этом сообщает The British Medical Journal.

Отмечается, что именно коровье молоко является наиболее частой причиной детской смертности от пищевой аллергии. Так, исследователи Имперского колледжа Лондона изучили данные с 1998 по 2018 год. На основе источников был установлено, что на коровье молоко приходится около 26 процентов таких смертей среди детей школьного возраста. Наибольший всплеск выявили среди ребят в возрасте до 15 лет.

— С 1992 года наблюдается снижение доли смертей от арахиса или древесного ореха, но количество смертей из-за употребления коровьего молока увеличилось, — сообщили ученые.

Эксперты подчеркнули, что у подавляющего большинства маленьких детей аллергия на коровье молоко проходит вместо со взрослением. Однако среди старшего поколения оно также является причиной более четверти смертей из-за пищевой анафилаксией.

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