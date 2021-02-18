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Мужчина избил заведующего отделением московской больницы
Фото: sxc.hu

Мужчина избил заведующего отделением московской больницы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Ленинский проспект, 10к7 Карта всех событий

В приемном отделении ГКБ № 1 им. Пирогова мужчина набросился с кулаками на заведующего отделением. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 18 февраля.

Как уточнил собеседник «ВМ», 28 января неизвестный мужчина, находясь в приемном отделении больницы, набросился на врача, ударив в пах. Медик получил ушибы левого предплечья и левого бедра.

Злоумышленника задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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