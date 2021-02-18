Столичные хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с1 Карта всех событий

Хирурги Детской больницы им. Сперанского извлекли из желудка годовалого ребенка более 100 магнитных шариков. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что малыш был экстренно доставлен в медицинское учреждение с большим накоплением инородных тел в желудке. Стало известно, что ребенок играл под присмотром своей старшей сестры. После мама мальчика обнаружила, что в наборе магнитного конструктора не хватает половины деталей. Родители немедленно вызвали скорую помощь, и фельдшеры решили обследовать обоих детей в стационаре. Девочку сразу отпустили домой — в результатах ее анализов не выявили ничего необычного.

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Из желудка малыша специальными инструментами извлекли 117 мелких инородных предметов. После операции ребенку были назначены антибактериальная, инфузионная терапии.

В настоящее время мальчик в полном порядке, его уже готовят к выписке.

Читайте также: Столичные хирурги вылечили девочку, которая сломала шею из-за неудачного кувырка