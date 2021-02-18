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Столичные хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариков

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с1 Карта всех событий

Хирурги Детской больницы им. Сперанского извлекли из желудка годовалого ребенка более 100 магнитных шариков. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что малыш был экстренно доставлен в медицинское учреждение с большим накоплением инородных тел в желудке. Стало известно, что ребенок играл под присмотром своей старшей сестры. После мама мальчика обнаружила, что в наборе магнитного конструктора не хватает половины деталей. Родители немедленно вызвали скорую помощь, и фельдшеры решили обследовать обоих детей в стационаре. Девочку сразу отпустили домой — в результатах ее анализов не выявили ничего необычного.

Столичные хирурги извлекли из желудка годовалого мальчика 117 магнитных шариковФото: Департамент здравоохранения г. Москвы

Из желудка малыша специальными инструментами извлекли 117 мелких инородных предметов. После операции ребенку были назначены антибактериальная, инфузионная терапии.

В настоящее время мальчик в полном порядке, его уже готовят к выписке.

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