Нутрициолог перечислил продукты, из-за которых резко падает настроение

Кадр из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Резкие перепады настроения может вызвать излишнее потребление сахара в пище. Об этом нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал «Москве 24».

— Как только человек поел сладкое, сахар в его крови поднимается, вырабатывается гормон счастья серотонин. Но примерно через пять минут выделяется инсулин. И тогда, когда сахар и серотонин резко падают, настроение меняется на 180 градусов, — разъяснил нутрициолог.

Он также добавил, что многие люди не могут не заметить этого, но данный процесс можно контролировать. Нужно всего лишь ограничить употребление пищи, в которой содержится избыточное количество сахара.

— Дневная норма данного вещества уже содержится в пакетированных соках. Например, в составе пакета яблочного или виноградного напитка есть шесть кусочков сахара, что считается дневной нормой. Как правило, человек выпивает больше одного стакана. Как только мы выпиваем, сразу появляется желание взять еще, — рассказал Александр Мирошников.

Альтернативой сокам в пакетиках может быть свежевыжатый сок с мякотью. В нем содержится много витаминов и фитонутриентов.

Еще одним продуктом, насыщенным сахаром, является газировка.

— В литре лимонада содержится 24 куска сахара при дневной норме в шесть кусков, — отметил эксперт.

Помимо этого, в состав напитка входит углекислый газ, улучшающий всасывание сахара на 30 процентов. По мнению нутрициолога, после употребления газировки настроение может поменяться спустя три–четыре минуты. Также продуктами, в которых содержится много сахара, являются кабачковая икра, черный хлеб, сосиски.

Читайте также: Диетолог дала четыре совета, как преодолеть тягу к сладкому