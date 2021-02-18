Потушен пожар в новостройке на юге Москвы
Россия, Москва, 2-й Котляковский переулок, 1с1 Карта всех событий
Возгорание произошло на первом этаже новостройки по адресу 2-й Котляковский переулок, дом 1, строение 1.Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 18 февраля.
Уточняется, что загорелись строительные материалы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее пожар потушен.
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