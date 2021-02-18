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В Кремле заявили, что вакцинация россиян от COVID-19 является абсолютным приоритетом
Фото: Moscow-Live

В Кремле заявили, что вакцинация россиян от COVID-19 является абсолютным приоритетом

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России были мобилизованы все производственные мощности в связи с проведением вакцинации от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

По его словам, вакцинация в стране идет нормальными темпами.

— «Домашняя» (внутри России — прим. «ВМ») вакцинация является абсолютнейшим приоритетом для нас. Вы знаете, что вакцинация является добровольным процессом, — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент разъясняются преимущества и «спасительный эффект» вакцинации от коронавируса. При этом пресс-секретарь президента добавил, что в России мобилизовали все мощности для организации производства препарата, передает РИА Новости.

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Дмитрий ПесковвакцинацияКремль
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