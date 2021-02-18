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Стало известно, где пройдет церемония прощания с Андреем Мягковым
Фото: «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год

Стало известно, где пройдет церемония прощания с Андреем Мягковым

Юлия Ямпольская

Общество
Россия, Москва, Камергерский переулок, 3с1 Карта всех событий

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач.

По его словам, точная дата, когда состоится прощание, пока не назначена. Ориентировочно оно запланировано на 20 или 21 февраля, передает ТАСС.

Звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля.

СПРАВКА «ВМ»

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.

Среди наиболее известных картин — «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».

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