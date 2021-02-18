Стало известно, где пройдет церемония прощания с Андреем Мягковым
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач.
По его словам, точная дата, когда состоится прощание, пока не назначена. Ориентировочно оно запланировано на 20 или 21 февраля, передает ТАСС.
Звезда «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни 18 февраля.
СПРАВКА «ВМ»
Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Сыграл множество ролей в театре и кино.
Среди наиболее известных картин — «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Гараж».
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