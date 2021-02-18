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Задержан мошенник, вовлекавший в преступление несовершеннолетнюю дочь в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Задержан мошенник, вовлекавший в преступление несовершеннолетнюю дочь в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Улица 1905 года Карта всех событий

Полиция задержала 44-летнего мужчину, который в московском метро совершал мошеннические действия, вовлекая в преступление свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом рассказали в пресс-службе УВД на столичной подземке.

Под видом оригинальной брендовой продукции задержанный продал 23-летней женщине наушники, оказавшиеся репликой неизвестной марки. По заявлению потерпевшей, она заплатила за подделку 9 500 рублей. Встреча заявительницы с продавцом прошла на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии метро.

Уточняется, что мошенник является жителем региона России. К незаконной деятельности мужчина привлек свою несовершеннолетнюю дочь.

— В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность к совершению противоправного деяния 18-летнего жителя столицы, а также 16-летней девушки, которую в противозаконную деятельность вовлек ее родной отец, — говорится в сообщении.

По данным следствия, несовершеннолетняя девушка по просьбе отца разместила объявление о продаже техники, после чего она встретилась с потерпевшей в метро и продала ей товар. Часть полученных средств несовершеннолетняя отдала отцу, часть — поделила с соучастниками, сообщили в пресс-службе.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних. В настоящее время все три фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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