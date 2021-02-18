Столичная полиция задержала лжеюриста, вымогавшего 17 миллионов рублей

Фото: МВД

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом юриста вымогал у предпринимателя 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РФ в четверг, 18 февраля.

По предварительным данным, житель Московской области обратился по совету знакомых к специалисту, который должен был проконсультировать его по вопросу налоговых отчислений.

Лжеюрист, ознакомившись с материалами, начал убеждать предпринимателя, что ему грозит уголовная ответственность. Он сказал, что готов помочь, а стоимость своих услуг оценил в 17 миллионов рублей.

Мужчина согласился на сделку, но позднее обратился за помощью в полицию. Передача аванса в размере шести миллионов рублей проходила под контролем правоохранителей. После получения денег злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина не смог бы выполнить обещанные обязательства.

Подозреваемый находится под стражей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: МВД России

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