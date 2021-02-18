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Финляндия продлила ограничения на границе из-за коронавируса
Фото: pexels.com/Baptiste Valthier

Финляндия продлила ограничения на границе из-за коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Власти Финляндии продлили введенные из-за пандемии ограничения на границе, в том числе с Россией, до 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе финского правительства.

Отмечается, что данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса. На данный момент въезд в Финляндию из России разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией. При этом представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен заявила, что страна не планирует открываться для туристов в ближайшее время. Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено.

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