«Мои любимые девочки»: Брежнева показала поклонникам фото своих дочерей

Фото: instagram.com/ververa

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками фотографией своих дочерей. На снимке запечатлены обнимающие друг друга 19-летняя Соня и 11-летняя Сара.

— Моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки. Раньше фотографии были у нас в кошельках, теперь в телефоне, — подписала пост в своем Instagram-аккаунте Брежнева.

Подписчики восхитились красотой дочерей певицы, а также отметили их сходство с матерью.

«Все круто, но кто из вас Вера?»; «Прекрасные! Какая взрослая Соня»; «Просто невозможно красивые и глубокие», — написали в комментариях поклонники Брежневой.

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