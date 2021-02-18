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Столичный суд арестовал вероятного участника террористической организации
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Столичный суд арестовал вероятного участника террористической организации

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 43А Карта всех событий

Мещанский суд столицы арестовал мужчину, который, предварительно, является участником террористической организации, запрещенной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 18 февраля.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хайдарова О. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу, — зачитала судья текст документа.

По данным пресс-службы, подозреваемому вменяется статья «Участие в террористической организации». Санкции по ней предусматривают до 20 лет колонии, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила о задержании участников организации «Хизб ут-Тахрир»* в десяти регионах России, среди которых Крым, Москва и Санкт-Петербург.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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