Столичный суд арестовал вероятного участника террористической организации

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Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 43А Карта всех событий

Мещанский суд столицы арестовал мужчину, который, предварительно, является участником террористической организации, запрещенной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 18 февраля.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Хайдарова О. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу, — зачитала судья текст документа.

По данным пресс-службы, подозреваемому вменяется статья «Участие в террористической организации». Санкции по ней предусматривают до 20 лет колонии, передает РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила о задержании участников организации «Хизб ут-Тахрир»* в десяти регионах России, среди которых Крым, Москва и Санкт-Петербург.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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