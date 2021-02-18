Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на действия Таллина

Фото: МИД РФ

Принято решение выслать из России эстонского посла в Москве в ответ на объявление Таллином персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ в четверг, 18 февраля.

По данным пресс-службы, Москва также заявила решительный протест послу Эстонии в связи с объявлением российского дипломата в Таллине персоной нон грата.

— Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель дипведомства заявила, что Эстония выслала российского дипломата из страны совершенно безосновательно, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД Швеции объявил о высылке из страны российского дипломата.

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