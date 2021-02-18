Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сборную Подмосковья наградили за третье место в Дельфийских играх
Фото: Сайт администрации Московской области

Сборную Подмосковья наградили за третье место в Дельфийских играх

Елена Фролова

Общество

Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей и семь дипломов на XIX молодежных Дельфийских играх. Об этом сообщил телеканал «360».

В состав региональной команды вошли 62 ученика колледжей и школ искусств. Победителям вручила награды заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Торжественная церемония состоялась 18 февраля.

Всего молодежная сборная области завоевала три золота, четыре серебра и семь бронзовых медалей. В этом году соревнования проводились в онлайн-формате. Они были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Московская область вошла в тройку регионов-лидеров. Ребята завоевали 21 награду. Это медали и дипломы. Это результат работы наших педагогов в школах и колледжах искусств. Мы уже начали подготовку к играм, которые состоятся весной этого года уже в очном формате, — отметила Ольга Забралова.

По ее словам, состав сборной Подмосковья будет определен к 1 марта.

Читайте также: Подведены итоги по всем номинациям XIX Молодежных Дельфийских игр России

Московская областьДельфийские игрыОльга Забралова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сто рублей, которые потрясли мир

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте