Сборную Подмосковья наградили за третье место в Дельфийских играх

Фото: Сайт администрации Московской области

Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей и семь дипломов на XIX молодежных Дельфийских играх. Об этом сообщил телеканал «360».

В состав региональной команды вошли 62 ученика колледжей и школ искусств. Победителям вручила награды заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Торжественная церемония состоялась 18 февраля.

Всего молодежная сборная области завоевала три золота, четыре серебра и семь бронзовых медалей. В этом году соревнования проводились в онлайн-формате. Они были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Московская область вошла в тройку регионов-лидеров. Ребята завоевали 21 награду. Это медали и дипломы. Это результат работы наших педагогов в школах и колледжах искусств. Мы уже начали подготовку к играм, которые состоятся весной этого года уже в очном формате, — отметила Ольга Забралова.

По ее словам, состав сборной Подмосковья будет определен к 1 марта.

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