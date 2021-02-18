Врач рассказал, от чего зависит формирование иммунитета к коронавирусу

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Отрицательный тест на антитела к COVID-19 не означает отсутствие иммунитета к коронавирусу, так как у человека мог сформироваться клеточный иммунитет. Об этом во время пресс-конференции сообщил врач-хирург, член комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров в четверг, 18 февраля.

По его словам, в организме человека после многих перенесенных инфекций может сформироваться клеточный иммунитет.

— В мире уже вышло несколько исследований, показавших, что клеточный иммунитет при коронавирусе может быть гораздо сильнее, — сказал Юрий Архаров.

Это объясняет, почему тесты некоторых пациентов показывают отрицательные результаты на антитела, уточнил врач.

По мнению специалиста, на сегодняшний день нет точных данных, как долго клеточный иммунитет будет вырабатываться в организме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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